الأرصاد الجوية المصرية تحذر المصريين من طقس شديد الحرارة

قالت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، إن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، تشير إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد.

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وأشارت الهيئة فى بيان، إلى أنه بشأن حالة الطقس ليلا فسيكون لطيفا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وطالبت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وتستمر هذه الموجة الحارة، حيث ترتفع درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها خلال هذا الوقت من العام، تستمر لمدة أسبوع كامل.

المصدر: المصري اليوم