والدة التونسي فخري الأندلسي: ابني مهدد بالإعدام خلال أيام في قطر وأناشد الرئيس التدخل

أعربت والدة فخري الأندلسي عن حيرتها بخصوص مصير ابنها القابع في السجون القطرية بتهمة القتل، وأكدت أن ابنها ما زال مهددا بالإعدام.

وقالت عبر إذاعة "الجوهرة أف أم" يوم الأربعاء إن مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة كانت أكدت لها أن رئاسة الجمهورية بصدد الاشتغال على الملف وأن الرئيس قيس سعيد على اتصال معها.

إقرأ المزيد

واشارت إلى أن مساعي الرئاسة للتفاهم مع عائلة الضحية وقبول الدية ما زالت متواصلة.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن محامي ابنه سيف الدين مخلوف أعلمها بأنه لا يمكنه السفر إلى قطر بسبب كورونا وإجراءات الحجر الصحي هناك.

وتابعت أن آخر مرة تواصلت فيها مع ابنها السجين منذ يومين وأبدى مخاوفه من تنفيذ حكم الإعدام فيه خلال أيام.

وصرحت بأنها قامت بالاتصال برئيس البرلمان راشد الغنوشي للتدخل، مشيرة إلى أنه أكد لها أن أمير قطر أعلمه أنه لا يوجد أي حكم بالإعدام.

في المقابل، أكد رمزي ابن خال فخري الأندلسي، لـ"جوهرة أف أم" أنه لا يوجد أي إلغاء لحكم الإعدام في واقع الأمر بل هناك تأجيل لتنفيذ الحكم الذي تم تأجيله إلى الأول من مايو 2021.

وأوضح أن هناك "سوء تفاهم" بين رئاسة الجمهورية والسلطات القطرية، وفق تعبيره، حيث أن الأمير القطري منح في واقع الأمر فرصة جديدة للتفاوض مع أهل القتيل الصومالي ودفع الدية.

المصدر: "جوهرة أف أم"