الرئاسة التونسية: أمير قطر استجاب لدعوة سعيّد بشأن إعدام مواطن تونسي

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استجاب لدعوة الرئيس قيس سعيد بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن التونسي فخري الأندلسي.

وأفاد بيان الرئاسة أن الأمير القطري وافق على "تأجيل حكم الإعدام إلى يوم 1 مايو 2021 على أن يتم النظر في الأثناء في عقوبة بديلة".

وتوجه الرئيس التونسي إثر ذلك حسب البيان "بخالص الشكر لأخيه سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على حسه الإنساني العميق الذي يعكس روابط الأخوة الصادقة بين الشعبين الشقيقين وبين الرئيس قيس سعيد وشقيقه سمو أمير دولة قطر".

وقالت قناة "نسمة" التونسية إن الأندلسي يواجه تهمة ارتكاب جريمة قتل في محيط ثكنة عسكرية في قطر، وهو ما ينكره فخري الأندلسي جملة وتفصيلا.

المصدر: RT