كردستان العراق يفرض حظرا شاملا للتجول خلال عيد الفطر

أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق جوتيار عادل الأربعاء، فرض حظر شامل للتجول في الإقليم 3 أيام خلال عيد الفطر، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال عادل إن "الحكومة قررت فرض حظر التجوال خلال أيام عيد الفطر بجميع مناطق الإقليم، وذلك حفاظا على حياة المواطنين".

وأضاف: "كما قررت الحكومة إيقاف الرحلات بين الإقليم والهند، وفرض الحجر الصحي على جميع الوافدين منها لمدة 14 يوما".

وتابع: "استمرار العمل بالتعليمات واتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا".

وفي ما يخص العملية التربوية والتعليم، كشف عادل عن أن "الحكومة قررت الاستمرار بتطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية المتخذة بخصوص وزارتي التربية والتعليم العالي"، مؤكدا "حرص الحكومة على اتمام السنة الدراسية الحالية، وأنها تدرس كافة الاحتمالات، وتقديم ما في وسعها لاستمرار العملية التعليمية".

المصدر: "رووداو"