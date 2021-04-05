بسبب كورونا.. كردستان العراق يحظر السفر بين المحافظات

قررت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، يوم الاثنين، حظر التنقل بين محافظات الإقليم والمحافظات الأخرى بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وذكرت في بيان صحفي، أن "هذا القرار يأتي مع إيقاف العمل بقرار الحظر الجزئي المعمول به سابقا، الذي فرض حظر التنقل بين محافظات إقليم كردستان مع المحافظات الأخرى ثلاثة أيام من الأسبوع".

وأضافت: "تستثنى من القرار الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والتحالف الدولي، والدبلوماسيين والبعثات الرسمية، كما يستثني المواطنين المقيمين في إقليم كردستان، إلى جانب المرضى ممن هم في حاجة لتلقي العلاج في الإقليم".

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وأشار المصدر إلى أن "القرار لا يشمل التجار والمستثمرين، مع استمرار التجارة بين الإقليم والمحافظات، وأخذ الإجراءات الوقائية بعين الاعتبار".

وبحسب البيان، فإن القرار دخل حيز التنفيذ منذ لحظة صدوره اليوم الاثنين".

المصدر: RT