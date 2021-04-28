الأردن.. إجراءات تحفيزية لأخذ لقاح ضد فيروس كورونا

أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات في الأردن إجراءات تحفيزية لموظفي القطاعين العام والخاص والمواطنين لأخذ لقاح ضد فيروس كورونا، يبدأ العمل بها مطلع يونيو المقبل.

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وستسمح الإجراءات التحفيزية للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالدخول لجميع المرافق العامة والحدائق الرئيسية والمسارح ودور السينما وحضور المباريات، في حين أن غير الحاصلين على هذا اللقاح سيمنعون من دخول مؤسسات الدولة والمرافق العامة والمراكز التجارية وكافة القطاعات الخدماتية اعتبارا من تاريخ 1 أغسطس 2021.



كما أن هذه الإجراءات ستلزم جميع الموظفين العاملين في القطاعين الخاص والحكومي غير الحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا، بعمل فحص "PCR" كل يوم سبت، على نفقتهم الخاصة اعتبارا من 1 يونيو 2021.



وبالنسبة للقطاع الخاص، فالإجراءات هي:

"1- إلزام جميع الموظفين العاملين في القطاع الخاص غير الحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا بعمل فحص "PCR" كل يوم سبت وعلى نفقته الخاصة اعتبارا من 1 يونيو 2021".



2- "يشترط للحصول على تصاريح الحظر الجزئي والشامل أخذ لقاح ضد فيروس كورونا، ولو جرعة أولى كحد أدنى اعتبارا من 1 يونيو 2021".



3- "لا يجوز لأي منشأة ان تتجاوز نسبة الاشغال عن 50% في حال لم يحصل 80% من كوادرها على لقاح ضد فيروس كورونا اعتبارا من 1 يونيو 2021".



4-"تغلق كل مؤسسة لم تقوم بتطعيم كوادرها ضد فيروس كورونا، جرعة أولى كحد أدنى اعتباراً من تاريخ 1 أغسطس 2021".



أما بالنسبة للقطاع الحكومي، فتنص الإجراءات على ما يلي:



1- "تكليف الموظف غير الحاصل على لقاح ضد فيروس كورونا بفحص "PCR" كل يوم سبت على نفقته الخاصة اعتبارا من 1 يونيو 2021".



2- "إلغاء جميع الحوافز للأشخاص غير الحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا اعتبارا من 1 يونيو 2021".



3- "لا يتم ترشيح أي موظف لبرنامج الموظف المثالي وجوائز التميز إذا لم يكن حاصلا على لقاح ضد فيروس كورونا".



4- "يعاد النظر في تعين أي موظف برتبة رئيس قسم وأعلى لم يأخذ لقاح ضد فيروس كورونا لغاية 1 أغسطس 2021".



5- "منع مشاركة الموظفين في الندوات والاجتماعات والدورات (الداخلية والخارجية) إلا بعد اخذ لقاح ضد فيروس كورونا".



6- "تعتبر تكاليف العلاج للموظفين المصابين غير الحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا على نفقتهم الخاصة، وتخصم مدة الحجر المنزلي من رصيد الإجازات اعتبارا من تاريخ 1 أغسطس 2021".



هذا وتقضي الإجراءات للمواطنين بالآتي:



1- "يعفى القادمين الى المملكة عبر المعابر البرية والجوية والبحرية من أي فحص "PCR" شريطة إبراز شهادة تثبت تلقيه جرعتين من لقاح ضد فيروس كورونا، اعتبارا من 15 مايو 2021، يستثنى من ذلك القادمين من الدول التي عليها تحديدات بسبب وجود الفيروسات المتحورة".



2-"يسمح للحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا بدخول جميع المرافق العامة والحدائق الرئيسية والمسارح ودور السينما وحضور المباريات".



3- "يمنع دخول مؤسسات الدولة والمرافق العامة والمراكز التجارية وكافة القطاعات الخدماتية اعتباراً من تاريخ 1 اب 2021 للغير حاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا".



4- "تكثيف الجولات التفتيشية من قبل الجهات المعنية للتأكد من تطبيق الإجراءات السابقة".

المصدر: "عمون"