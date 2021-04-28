"الصحة العالمية" تكشف حقيقة دخول كورونا الهندي مصر

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا في الهند، لم تسجل في مصر حتى الآن، وإذا سجلت، فهذا ليس أمرا خطيرا.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن سبب زيادة الإصابات بكورونا في الهند يرجع إلى تحور الفيروس، إضافة إلى التجمعات التي تحدث كثيرا في الهند بسبب المناسبات.

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ولفت إلى أن اللقاحات فعالة حتى الآن ضد السلالات الجديدة لفيروس كورونا، موضحا أن نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا لم تتغير، رغم زيادة الإصابات، مشيرا إلى أنه لا توجد أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا، وأن أكثر من 90% من إصابات كورونا تأتي في الجهاز التنفسي، والباقي يأتي الجهاز الهضمي.

ناصر حاتم ـ القاهرة