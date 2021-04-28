الصحة المصرية ترسل 24 طبيبا من القاهرة إلى سوهاج لمواجهة كورونا

قررت وزارة الصحة المصرية إرسال 24 طبيبا من محافظتي القاهرة والجيزة للعمل لمدة شهرين بمحافظة سوهاج ضمن فرق مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن قرارها بتكليف الأطباء بالسفر إلى سوهاج جاء "نظرا لحاجة العمل"، فيما كان تخصص التخدير والرعاية المركزة الأغلب بين الأطباء الموفدين، إلى جانب أطباء الباطنية.

وتعاني محافظة سوهاج في صعيد مصر من زيادة ملحوظة بعدد الإصابات بفيروس كورونا ضمن الموجة الثالثة لانتشار الفيروس، الأمر الذي جعلها أكثر المحافظات المصرية انتشارا للفيروس.

ودفعت وزارة الصحة بفرق طارئة لتدارك الموقف، فيما قالت وزيرة الصحة هالة زايد إن "الوضع مستقر الآن".

المصدر: RT