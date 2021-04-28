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السعودية.. الإطاحة بعصابة تتاجر بالدولارات المزيفة

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السعودية.. الإطاحة بعصابة تتاجر بالدولارات المزيفة
Reuters
السعودية.. الإطاحة بعصابة تتاجر في الدولارات المزيفة
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تمكنت السلطات الأمنية السعودية من القبض على 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالنقود المزيفة خلال ترويجهم لبيع ما يعادل 8.000.000 دولار أمريكي في أحد أحياء الرياض.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 4 أشخاص، مواطن و3 مقيمين من الجنسية السودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الخامس والسادس، امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة.

وأضاف أن المتهمين يروجون لبيع ما يعادل 8.000.000 دولار أمريكي مزيفه مقابل مبلغ 2.000.000 ريال سعودي، متخذين من وحدة سكنية بأحد أحياء الرياض مقرا لهم، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وأضاف الكريديس جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: صحيفة "الرياض" السعودية

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