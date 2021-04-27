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التحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين على السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين على السعودية
Reuters
إطلاق نار من منظومة دفاع جوي للقوات السعودية.
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية ليلة الأربعاء، أن قواته أحبطت هجوما جديدا من قبل الحوثيين بطائرة مسيرة مفخخة على جنوب المملكة.

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ونقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف العربي قوله إن قواته اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقت بالتجاه المملكة دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

المصدر: "الإخبارية" + وكالات

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