تبون يوجه بإنجاز مشروع تصنيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي "فورا"

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء بالمضي فورا وبسرعة قصوى، في تنفيذ مشروع تصنيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا.

وأسدى الرئيس تبون حسب بيان رئاسة الجمهورية، تعليمات بالإسراع في وتيرة التلقيح وطنيا.

وجاءت تصريحات تبون خلال اجتماع تقييمي حول الوضع الوبائي، وتطورات فيروس كورونا في الجزائر.

وأصدر جملة من التوجيهات تتعلق أساسا بضرورة مباشرة تحقيق وبائي "فوري" حول أشكال الفيروسات المتحورة مع مضاعفة الحملات التحسيسية على "أوسع نطاق" واحترام الإجراءات الوقائية، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

من جهته أكد رئيس الوزراء عبد العزيز جراد على ضرورة تقديم الإحصائيات من كل ولاية بدقة والأخذ بعين الاعتبار بؤر الإصابة حيا بحي وقرية بقرية لاتخاذ قرارات مبنية على دقة الأرقام ومباشرة تحقيق وبائي فوري حول أشكال الفيروسات المتحورة في الجزائر.

وشدد على ضرورة مضاعفة الحملات التحسيسية على أوسع نطاق واحترام الإجراءات الوقائية على خلفية التهاون المسجل على أن يشمل التحسيس كل الفضاءات والمرافق العمومية خاصة المؤسسات التربوية والمساجد والأسواق والمحلات التجارية ووسائل النقل.

كما دعا للتشديد في تطبيق المخالفات وتكثيف الرقابة لاحترام الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى الإبقاء على الغلق التام للحدود البرية والبحرية والجوية مع الرفع من مستوى اليقظة يوميا.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية