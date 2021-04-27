الأردن.. ذوو قتيلين في مشاجرة يمهلون الحكومة 72 ساعة للقصاص من القتلة

أعطى ذوو قتيلين في مشاجرة وقعت مساء أمس الاثنين في منطقة الجويدة بالعاصمة الأردنية عمان، الحكومة، مهلة 72 ساعة للقصاص من قتلة أبنائهم.

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وعبر ذوو القتيلين عن غضبهم عبر وقفة احتجاجية، مطالبين بالقصاص من القتلة.

كما طالب النائب الأردني، ضرار الحراسيس، بـ"تنفيذ حكم الإعدام" على مرتبكي جريمة قتل الشابين، حمزة أحمد الربيحات، وحسام هاشم الربيحات.

وقال ضرار الحراسيس في "فيسبوك": "نعزي أنفسنا ونعزيكم، وأعلنها واضحة جلية لا لبس فيها، وقوفي إلى جانبكم في هذا الحق حتى يقتص من القتلة، وممن عاونهم على جريمتهم بالإعدام و على رؤوس الأشهاد، كما أستنكر العمل الإجرامي الخارج عن عاداتنا و تقاليدنا و الذي ذهب ضحيّته أبنائنا "حمزة أحمد الربيحات وحسام هاشم الربيحات".

وتابع: "أشدد على أن تقوم الدولة بإعدام المجرمين على رؤوس الأشهاد لتشفي صدورنا و صدور ذوي الشهداء".

بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى : (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن... Posted by ‎النائب ضرار الحراسيس‎ on Monday, April 26, 2021

وقتل شخصان مساء أمس الاثنين، إثر عراك استخدمت فيه أسلحة نارية بين عدد من الأشخاص في حي الباير بمنطقة الجويدة بالعاصمة الأردنية عمان، وفق ما أعلنت قوات الدرك الأردنية.

وقالت قوات الدرك الأردنية إن الأجهزة الأمنية قامت بضبط 6 أشخاص من الطرف الآخر وضبط سلاحين ناريين بحوزتهم وتم اقتيادهم إلى المركز الأمني لاستكمال التحقيق.

المصدر: "خبرني" + RT