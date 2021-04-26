 
مباشر

الأردن.. قتيلان بخلاف مسلح في منطقة الجويدة (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

الأردن.. قتيلان بخلاف مسلح في منطقة الجويدة (صور + فيديو)
Reuters
الأردن.. وفاتان بمشاجرة مسلحة في منطقة الجويدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q9zb

قتل شخصان مساء الاثنين إثر عراك استخدمت فيه أسلحة نارية بين عدد من الأشخاص في حي الباير بمنطقة الجويدة بالعاصمة الأردنية عمان، وفق ما أعلنت قوات الدرك الأردنية.

وقال قوات الدرك الأردنية إن الأجهزة الأمنية قامت بضبط 6 أشخاص من الطرف الآخر وضبط سلاحين ناريين بحوزتهم وتم اقتيادهم إلى المركز الأمني لاستكمال التحقيق.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا