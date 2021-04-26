الأردن.. قتيلان بخلاف مسلح في منطقة الجويدة (صور + فيديو)

قتل شخصان مساء الاثنين إثر عراك استخدمت فيه أسلحة نارية بين عدد من الأشخاص في حي الباير بمنطقة الجويدة بالعاصمة الأردنية عمان، وفق ما أعلنت قوات الدرك الأردنية.

وقال قوات الدرك الأردنية إن الأجهزة الأمنية قامت بضبط 6 أشخاص من الطرف الآخر وضبط سلاحين ناريين بحوزتهم وتم اقتيادهم إلى المركز الأمني لاستكمال التحقيق.

وقعت مشاجرة مساء اليوم في منطقة الجويدة حي الباير بين عدد من الأشخاص نتج عنها وفاتان وتم اخلائهما الى المستشفى وقامت الاجهزة الأمنية بضبط 6 اشخاص من الطرف الاخر وضبط سلاحان ناريان بحوزتهم وتم اصطحابهم الى المركز الامني لاستكمال التحقيق .#الامن_العام#الأردن#قوات_الدركpic.twitter.com/bSrLR0PWdV — Jordan Darak Forces - قوات الدرك الاردنية (@DarakJo) April 26, 2021

وقعت مشاجرة مساء اليوم في منطقة الجويدة حي الباير بين عدد من الأشخاص نتج عنها وفاتان .. الشاب حمزة احمد الربيحات والشاب حسام هاشم الربيحات



إنا لله وإنا إليه راجعون#جريمة_الجويدةpic.twitter.com/L9B6Mvb0vn — خربشة وطن (@home_jor) April 26, 2021

انتشار امني في حي الباير الجويدة إثر مقتل شابين من الربيحات!#الأردنpic.twitter.com/m92jxxXgSL — General Inspector (@GeneralInspect2) April 26, 2021

المصدر: RT