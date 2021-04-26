هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك" الصيني

أعلنت هيئة الدواء المصرية منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك" الذي تنتجه شركة "سينوفاك" الصينية.

وقال الدكتور محمود يس، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، إن الهيئة رخصت اليوم الاستخدام الطارئ لهذا اللقاح وذلك بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

وأشار إلى أنه بعد ترخيص هذا اللقاح فقد بلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية خمسة لقاحات، وذلك بعد أن تم منح الترخيص الطارئ سابقا للقاحات "سينوفارم" و"كوفيشيلد/استرازينيكا"، ولقاح "سبوتنيك v" ولقاح "أسترازنيكا".

المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام مصرية