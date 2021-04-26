بعد السيسي.. رئيس الوزراء المصري يتلقى لقاح كورونا (صور)
تلقى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين ضد هذا الفيروس.
ودعا مصطفى مدبولي المصريين إلى الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، في ظل ظهور موجات جديدة من فيروس كورونا.
#BREAKING| Egyptian Prime Minister Mostafa Madbouli gets anti-COVID-19 vaccine one day after the president did#Egypt#COVID19#covidvacccine | #مصر#السيسي#لقاح_كورونا#كوروناpic.twitter.com/qbBAdoHvkf— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) April 26, 2021
كما أكد رئيس الحكومة أن هناك تكليفات من الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بتوفير الكميات اللازمة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بأنواعها، وتدبير الاعتمادات اللازمة لذلك، مشيدا بالدور الحيوي، الذي تقوم به الأطقم الطبية خلال هذه المرحلة على جبهتي رعاية الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين.
المصدر: "الوطن". + RT