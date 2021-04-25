السيسي يتلقى لقاح فيروس كورونا (صورة)

تلقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.

جاء ذلك حسبما ذكر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على موقع "فيسبوك".

"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقي التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في اطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين". Posted by ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ on Sunday, 25 April 2021

المصدر: موقع المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على "فيسبوك"