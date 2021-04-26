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مصدر روسي يوضح شرط استئناف رحلات "الشارتر" إلى مصر

أخبار العالم العربي

مصدر روسي يوضح شرط استئناف رحلات
Sputnik Oleg Lastochkin
أحد الفنادق في الغردقة
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أكدت مصادر روسية أن ضمان الأمن الوبائي في المواقع السياحية في مصر وتطعيم العاملين في قطاعها السياحي ضد فيروس كورونا، من شروط استئناف رحلات الشارتر إلى المنتجعات المصرية.

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وقال مصدر في إحدى شركات الطيران الروسية لوكالة "إنترفاكس" الروسية اليوم الاثنين: "لا توجد أي موانع فنية من استئناف الرحلات إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ"، موضحا أن الشركات الروسية تستعد لاستئناف برامج رحلات الشارتر، لكن ذلك يتطلب تقييم "الأخطار الوبائية".

من جهته أشار مصدر في القطاع السياحي الروسي إلى أن الفنادق المصرية التي سيقيم فيها السياح من روسيا يجب أن تحصل على شهادات سلامة صحية، أما موظفوها فيجب أن يخضعوا جميعا للتطعيم ضد فيروس كورونا، مضيفا أن "العمل جار على ضمان ذلك".

والأسبوع الماضي اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي على الاستئناف الكامل لحركة الطيران بين البلدين، لكن المواعيد المحددة لم يتم الكشف عنها بعد.

المصدر: "إنترفاكس"

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