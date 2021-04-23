استئناف الرحلات والتعاون الاستراتيجي وليبيا.. الكرملين يكشف فحوى اتصال بوتين مع السيسي

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي توصلا خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الجمعة إلى اتفاق مبدئي على استئناف رحلات الطيران بين البلدين.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان لها، أن الاتفاق المبدئي على استئناف الملاحة الجوية على نطاق كامل بين الطرفين جاء بناء على نتائج "العمل المشترك الذي قد اختتم على ضمان المعايير العالية لأمن الطيران في المطارات المصرية"، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق "يتماشى مع علاقات الصداقة بين الدولتين والشعبين".

وأوضح الكرملين أن الجهات المختصة ستعمل، حسب الاتفاق المبرم، على تحديد المعايير العملية لاستئناف رحلات الطيران من روسيا إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

كما أكد بوتين والسيسي خلال المكالمة، حسب بيان الكرملين، أن اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا ومصر التي دخلت حيز التنفيذ في يناير العام الجاري ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق استعرض الرئيسان التقدم المحرز في تطبيق مشاريع كبرى مشتركة في مجال التجارة والاقتصاد والطاقة، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بمحاربة تفشي فيروس كورونا، بما يشمل تصدير اللقاحات الروسية وإنتاجها في مصر.

كما تبادل الزعيمان الروسي والمصري الآراء بشأن الجهود المبذولة من قبل دولتيهما بغية الإسهام في التسوية الليبية.

المصدر: RT