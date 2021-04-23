استئناف حركة الطيران بشكل كامل بين روسيا والمطارات المصرية

ذكرت الرئاسية المصرية، اليوم الجمعة، أن الرئيسين الروسي والمصري اتفقا على استئناف حركة الطيران كاملة بين مطارات البلدين، بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ.

ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، فإن الرئيسين اتفقا على استئناف حركة الطيران بين روسيا والمنتجعات المصرية خلال مكالمة هاتفية جرت اليوم. وقال المتحدث إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى صباح اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف، أن الاتصال "تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين، بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الإطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين".

واستئناف رحلات الطيران من روسيا إلى المنتجعات المصرية سيساهم في تعزيز السياحة في مصر، فقبل تعليق الطيران كانت روسيا تعد مصدرا رئيسيا للسياحة في مصر، التي تدر مليارات الدولارات على الخزينة المصرية.

وكانت موسكو قد علقت رحلات الطيران من وإلى مصر، بعد تحطم طائرة ركاب من طراز "إير باص-321" تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية فوق سيناء في نهاية شهر أكتوبر عام 2015، والتي أودت بحياة 224 شخصا كانوا على متنها، ليتبين فيما بعد أنها تحطمت جراء عمل إرهابي.

المصدر: RT