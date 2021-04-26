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الأردن يعلن وقف الرحلات القادمة من الهند

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الأردن يعلن وقف الرحلات القادمة من الهند
Reuters
مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمان، أرشيف
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 أعلنت السلطات الأردنية أنها قررت إيقاف رحلات القادمين من الهند، والأشخاص المتواجدين بها خلال 14 يوما، على خلفية الارتفاع القياسي بعدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند.

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وقال وزير النقل الأردني وجيه عزايزة، إن الإجراءات الجديدة تأتي بعد انتشار السلالة الجديدة الهندية من فيروس كورونا وذلك للتصدي لها، ومنعا لنقل العدوى للأردن، مشيرا إلى أن القرار جاء في ضوء تطورات الحالة الوبائية في الهند، ووجود تقارير عن تحور جديد لفيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب إجراءات احترازية إضافية، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في المملكة.

وأوضح عزايزة أن استمرار قرار إيقاف الرحلات مع القادمين من الهند والمتواجدين خلال 14 يوما يعتمد على المعلومات والدراسة الواردة من اللجان الوطنية للأوبئة.
وشدد وزير النقل الأردني على أن العمل على الإجراءات والبروتوكول الصحي في المطارات مستمر، وأنه يجب إحضار فحص PCR قبل القدوم للأردن.

وكانت الهند سجلت الاثنين، لليوم الخامس على التوالي أرقاما قياسية عالميا بإصابات ووفيات كورونا، ما جعل البلاد بؤرة لتفشي الجائحة.

 

المصدر: عمون

 

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