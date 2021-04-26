تونس تتلقى منحة أمريكية بقيمة 500 مليون دولار لقطاعي الفلاحة والنقل

أشار عضو مجلس النواب التونسي حافظ الزواري إلى أنه على الرغم من الضجيج الذي أحدثته الساحة السياسية فإن "هناك بصيصا من الأمل أطل في نهاية الأسبوع الماضي".

وكتب في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "فيسبوك" يوم الأحد أن لقاء رئيس الحكومة هشام مشيشي مع كل من سفيري الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أسفر عن هبة أمريكية بقيمة 500 مليون دولار موجهة لقطاعي الفلاحة والنقل.

وأشار إلى أن تونس حصلت على تغطية وضمان أمريكيين لبرنامجها الإصلاحي المعروض أمام صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى حصول تونس على دعم غير مشروط لمشروعها الإصلاحي في شكل هبات وقروض تعهد بها سفير الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الزواري أن ''هذه الوعود الحقيقية لم تنزل من السماء صدفة بل كانت ثمرة عمل دؤوب ومثابرة ومجاهدة من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار السيد علي الكعلي والفريق العامل معه بصمت''.

وتابع أن من نتائج العمل الدؤوب هو ''الرسالة الترحيبية التي بعث بها اليوم مدير عام صندوق النقد الدولي والتي ثمن عبرها الجهد الإصلاحي التونسي التشاركي مع كل المنظمات الوطنية".

واعتبر الزواري أن هذه فرصة ''لرص الصف الداخلي''، ودعا كل القوى الوطنية الحية إلى الإنخراط في مسار إنقاذ البلاد.

المصدر: وسائل إعلام تونسية