شكري يبحث مع غريفيث سبل دعم جهود التوصل لحل سياسي في اليمن

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث، للتباحث حول آخر تطورات الأوضاع في اليمن، وسبل دعم جهود التوصل لحل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

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ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صور تبرز استقبال وزير الخارجية للمبعوث الأممي الخاص لليمن.

الآن.. وزير الخارجية #سامح_شكري يستقبل المبعوث الأممي الخاص لليمن #مارتن_جريفيث، للتباحث حول آخر تطورات الأوضاع في #اليمن الشقيق، وسبل دعم جهود التوصل لحل سياسي شامل ومُستدام للأزمة اليمنية. @OSE_Yemenpic.twitter.com/yWxvug46Tu — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) April 25, 2021

المصدر: "اليوم السابع"