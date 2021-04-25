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شكري يبحث مع غريفيث سبل دعم جهود التوصل لحل سياسي في اليمن

أخبار العالم العربي

شكري يبحث مع غريفيث سبل دعم جهود التوصل لحل سياسي في اليمن
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وزير الخارجية المصري سامح شكري،والمبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث
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استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث، للتباحث حول آخر تطورات الأوضاع في اليمن، وسبل دعم جهود التوصل لحل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

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ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صور تبرز استقبال وزير الخارجية للمبعوث الأممي الخاص لليمن.

المصدر: "اليوم السابع"

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