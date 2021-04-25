تقارير إعلامية: مجموعة من الجيش الصومالي تتمرد احتجاجا على التمديد لرئيس البلاد

أفاد موقع "جوهر" الإخباري الصومالي، بأن قوة من الجيش الصومالي معارضة لتمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو انسحبت من قواعدها في أجزاء من إقليم شبيلي المجاور للعاصمة مقديشو.

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ووفق ما أورد الموقع، فإن تلك القوة التي تستقل أعدادا كبيرة من السيارات الحربية وصلت إلى الضواحي الشمالية لمقديشو.

وقد التقى قائد الجيش الصومالي الجنرال أودوا يوسف راغي منتصف الليلة الماضية بالضباط الذين يقودون تلك القوة وطلب منهم العودة إلى ثكناتهم لكنهم رفضوا.

وأشارت مصادر إلى أن قيادة هذه "القوة المتمردة" يعتزمون الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام لإبداء موقفهم الرافض للتمديد.

يذكر أن الحكومة الصومالية المنتهية ولايتها ما زالت مصرة على التمديد الذي تبناه مجلس الشعب الصومالي في 12 أبريل الجاري رغم المعارضة المحلية والدولية واسعة النطاق.

المصدر: jowhar + الصومال الجديد