الكشف عن كمية وكيفية تصنيع لقاح "سبوتنيك V" داخل مصر

قال الدكتور وفيق البرديسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "مينا فارم" للأدوية والصناعات الكيماوية، إن الشركة ستنتج 40 مليون جرعة سنويا "سبوتنيك v" في مصر.

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وأضاف البرديسي، خلال مداخلة هاتفية، عبر برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"أن هناك اتفاقا على "نقل التكنولوجيا ويجري عن طريق عملية دراسات مطلوبة وتغير بعض الماكينات ويتم الاعتماد على وزارة الصحة والتجارب بعد نقل الماكينات"

وأوضح البرديسي أن "العقد من 3 أطراف من الشركة وشركة ألمانية تابعة" وأنه "سيجري تصنيع اللقاح بمصر وليس تعبئة فى زجاجات فقط، والهندسة الوراثية بمراحلها المختلفة تصنيع بالشركة الخاصة، ولكن التصنيع سيجري من الخلية للقاح، وجرى الاتفاق مع هيئة الدواء وصندوق الاستثمار".

وتابع: "على أواخر العام نقدر نبدأ الإجراءات الأولية للتأكد أنها مطابقة 100%.. وفي نهاية العام سيكون لدينا لقاح لـ"سبوتنيك" ومعانا ألمان في مصر.. الأولوية لمصر والزيادة سيجري توريدها.. المرحلة نقل التكنولوجيا تتحمل الشركة الروسية النقل.. والشركة تتحمل التصنيع وسيجري دراسة السعر في أواخر نقل التكنولوجيا".

يذكر أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي اتفق وشركة "مينا فارم" على تصنيع اللقاح الروسي "سبوتنيك v" في مصر بدءا من الربع الثالث من العام الحالي.

المصدر: "اليوم السابع"