الرباط تستدعي السفير الإسباني بعد استقبال مدريد زعيم البوليساريو

استدعت وزارة الخارجية المغربية، سفير إسبانيا بالرباط ريكاردو دييز هوشلايتنر، وطلبت منه توضيحا بشأن استقبال بلاده زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، لتلقي العلاج على أراضيها.

إقرأ المزيد

وأعربت السلطات المغربية عن "سخطها" للسفير الإسباني لما تعتبره سلوكا "غير عادل"، بحسب ما نقلت صحيفة "إل باييس" الإسبانية عن مصادر دبلوماسية مغربية.

وكانت أرانشا غونزاليس لايا وزيرة الخارجية الإسبانية، أكدت أن العلاقات مع المغرب لن تتأثر بعد أن استقبلت بلادها غالي، 75 عاما، لتلقي العلاج من كوفيد-19 على أراضيها.

وقالت إن "ذلك لا يمنع أو يربك العلاقات الممتازة التي تربط إسبانيا بالمغرب"، مضيفة أن المغرب "شريك مميز" لإسبانيا على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والهجرة والشركات ومكافحة التغير المناخي، مشددة على أن ذلك لن يتغير.

ومع ذلك، أشارت مصادر من وزارة الخارجية المغربية، إلى أن حقيقة أن الحكومة الإسبانية ترحب "سرا" بإبراهيم غالي ليس نموذجا لدولة "صديقة".

المصدر: elpais