وزارة الري تفند معلومات سرقة المياه في الأردن

ردت وزارة المياه والري الأردنية على ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن سرقة للمياه، بأن المعلومات قديمة وجرى التعامل معها في حينها.

وأشارت الوزارة إلى أن "ما ورد خلال اللقاء مع وزير المياه والري في برنامج (صوت المملكة) وبث مقطع من مقابلة قديمة قبل سنوات خلال ذات البرنامج عن سرقات مياه، أن الوزارة تعاملت في حينه مع الأمر وتم ضبط عدد من الاعتداءات الكبيرة على مصادر المياه وتم تحويلهم للقضاء واتخاذ الاجراءات القانونية بخصوصهم".

وبين الناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر سلامة، أن "برنامج مكافحة الاعتداءات مستمر وضبطها في جميع مناطق المملكة مستمر على قدم وساق، وقد تراجعت هذه الاعتداءات مؤخرا نتيجة الجهود التي تتظافر فيها مختلف مؤسسات الدولة والمواطنين الشرفاء الذين همهم الوطن ومياهه واسهمت بإنجاحها".

وأشار سلامة، إلى أن "أبواب الوزارة مشرعة 24 ساعة لأية معلومة عن أي اعتداءات، وهي مستعدة للتعامل الفوري والسريع مع ذلك بحزم لحماية وصون كل خطوط وشبكات المياه بما يضمن المحافظة على حقوق المواطنين المائية".

ونوه أن "الوزارة لم ولن تتراخى بأي حال من متابعة أي اعتداء، فالساكت عن الحق ظالم لنفسه ووطنه وامته، ووزارة المياه والري لا تركن ولا تكل ولا تمل من متابعة وملاحقة كل عابث بدعم من مختلف أجهزتنا الأمنية".

وشدد سلامة على أن "سرية المعلومة المقدمة وهوية المبلغ مضمونة بالكامل ومركز الشكاوي الموحد ينصت بكل أمانة لأي شخص يوفر معلومة صادقة، وأنها تتابع من لدن أعلى المستويات في قطاع المياه بالدولة".

المصدر: "عمون"