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الكاظمي يوجه بالتحقيق في حريق مستشفى "ابن الخطيب"

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الكاظمي يوجه بالتحقيق في حريق مستشفى
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وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بالتحقيق في حادث حريق مستشفى "ابن الخطيب" في بغداد.

ونعى الكاظمي حسب بيان حكومي "شهداء الحادث المأساوي الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب وأمر بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة".

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ووجه الكاظمي باستدعاء مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الأجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين إكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونيا.

كما وجه بمنح عائلات شهداء الحادث كل حقوق الشهداء، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق.

 

المصدر: RT

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