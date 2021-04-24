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بعد حريق المستشفى.. مفوضية حقوق الإنسان في العراق تطالب الكاظمي بإقالة وزير الصحة

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بعد حريق المستشفى.. مفوضية حقوق الإنسان في العراق تطالب الكاظمي بإقالة وزير الصحة
بغداد
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طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بإقالة وزير الصحة على خلفية حريق مستشفى "ابن الخطيب".

وقالت المفوضية في بيان صحفي، إنها "تابعت حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب، حيث تشير التقارير الأولية إلى انفجار قنينة أوكسجين أدت إلى احتراق وإصابة عشرات المرضى الراقدين فيه بين قتيل وجريح".

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وأضافت، أن "هذه الحادثة أقل ما يقال عنها إنها جريمة بحق المرضى الذين اضطرتهم شدة المرض نتيجة الإصابة بوباء كورونا إلى اللجوء للمستشفى ومنح الثقة لوزارة الصحة والبيئة ومؤسساتها على أرواحهم وأجسادهم فكانت النتيجة أن يحترقوا فيها بدل التشافي". 

وأشارت المفوضية إلى "ضرورة أن يقيل الكاظمي وزير الصحة ووكلائه وإحالتهم إلى التحقيق، وإدارة الوزارة بشكل شخصي من موقع أدنى وبمعية فريق استشاري من أساتذة الجامعات والكليات الطبية العراقية".

المصدر: RT 

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