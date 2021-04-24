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مصادر لـRT: عشرة ضحايا على الأقل في انفجار عبوات الأوكسجين بمستشفى في بغداد (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصادر لـRT: عشرة ضحايا على الأقل في انفجار عبوات الأوكسجين بمستشفى في بغداد (فيديو)
مستشفى ابن الخطيب في بغداد
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نقل مراسلنا في العراق، اليوم السبت، عن مصادر محلية في العاصمة بغداد، سقوط عشرة ضحايا على الأقل بانفجار عبوات الأوكسجين بمستشفى الخطيب في بغداد.

وقالت المصادر لـRT، إن "أعداد الضحايا قد ترتفع خلال الساعات المقبلة، ومازالت عملية إجلاء المصابين والجثث من داخل المستشفى مستمرة".

ونقل مراسلنا عن سكان محللين قولهم، إنهم "تطوعوا لمساعدة فرق الدفاع المدني في إجلاء المصابين وانتشال الجثث من النيران".

المصدر: RT

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