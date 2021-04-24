السيسي: مصر ملتزمة بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أي ممارسات لزعزعة استقراره

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفضها أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

وجاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات.

واتفق السيسي والشيخ محمد بن على تعظيم التعاون والتنسيق المصري الإماراتي كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشئون السيادية لدول المنطقة، والتي أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية والمتطرفة بها.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحث مع الرئيس المصري في القاهرة العلاقات الأخوية المتجذرة وسبل تنمية مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين بما يحقق مصالحهما المتبادلة إضافة إلى آخر تطورات القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وتطرقا إلى مستجدات جائحة كورونا في البلدين والعالم والجهود المبذولة للحد من تداعياتها على مختلف المستويات.

وأكد الشيخ محمد بن زايد حرص دولة الإمارات الدائم على التنسيق والتشاور مع مصر فيما يتعلق بالملفات والأزمات الإقليمية وسبل التعامل معها.

من جانبه، أشار الرئيس المصري إلى أن زيارات ولي عهد أبو ظبي تقدم دفعا قويا لمسار العلاقات الثنائية الأخوية والاستراتيجية والعمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين وتحقيق تطلعاتهما إلى التقدم والتنمية والازدهار.

#محمد_بن_زايد:التقيت أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة بحثنا العلاقات الأخوية والإستراتيجية بين بلدينا الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وتبادلنا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والتنسيق المشترك بشأنها بما يخدم أمن منطقتنا العربية واستقرارها ومصالح شعوبها pic.twitter.com/BmPbnAos2l — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 24, 2021

#محمد_بن_زايد:التقيت أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة بحثنا العلاقات الأخوية والإستراتيجية بين بلدينا الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وتبادلنا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والتنسيق المشترك بشأنها بما يخدم أمن منطقتنا العربية واستقرارها ومصالح شعوبها pic.twitter.com/BmPbnAos2l — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 24, 2021

المصدر: وكالات