"الأسايش" تصدر بيانا حول آخر تطورات مفاوضات حي الطي في القامشلي

أصدرت "قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا" "الأسايش" يوم السبت بيانا، حول قضية حي الطي جنوب مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

إقرأ المزيد

وورد في البيان: "استكملت اليوم المفاوضات بين الأطراف الضامنة من "قوات سوريا الديمقراطية" والقوات الروسية بعد الهدنة التي أعلن عنها يوم الجمعة 23 أبريل".

وأشار البيان إلى "عدم وصول المفاوضات إلى حل حتى اللحظة بسبب تعنت بعض أطراف السلطات السورية ومحاولتها بناء نظريات كثيرة حول الاشتباكات الأخيرة وإخراجها عن جوهرها".

وقالت قوات "الأسايش": "إننا في قوى الأمن الداخلي إذ نؤكد التزامنا بمبادئنا الإنسانية منوهين لاستمرار الهدنة حتى يوم الأحد 25 أبريل الساعة العاشرة صباحا، لاستكمال المفاوضات ووضع حل دائم لكل التجاوزات من المرتزقة بما يسمى "دفاع الوطني" تجاه الأهالي و تجاه قواتنا".

ونجحت مساعي الوساطة الروسية بوقف الاشتباكات التي اندلعت منذ فجر أمس شمال شرقي سوريا، بين وحدات "الدفاع الوطني السوري" وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا "الأسايش".

#قوى_الأمن_الداخلي #إقليم_الجزيرة #قامشلو بيان صادر عن المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي - شمال و شرق سوريا إلى شعبنا... Publiée par ‎H. Asayîş Rojava - آساييش روج آفا‎ sur Samedi 24 avril 2021

المصدر: RT