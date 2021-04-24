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وزيرة الصحة المصرية: ارتفاع بسيط ومستمر في إصابات كورونا

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وزيرة الصحة المصرية: ارتفاع بسيط ومستمر في إصابات كورونا
RT
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد - أرشيف
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أشارت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد إلى ارتفاع طفيف ومستمر في إصابات كورونا في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشارت إلى أن "السلطات سجلت زيادة أسبوعية تصل إلى 10% في بعض المناطق وسط موجة ثالثة من الوباء، دون أن تقدم إحصاءات.

وأوضحت أن "الوزارة وفرت أعدادا كبيرة" من وحدات العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي للمحافظات التي ارتفع فيها عدد حالات الإصابة.

وحثت المواطنين على التقيد بالمعايير الوقائية وتلقي لقاح كورونا، وقالت: "50% فقط من العاملين في مجال الرعاية الصحية المستهدفين سجلوا للحصول على اللقاح".

وسجلت مصر التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، أكثر من 220650 إصابة مؤكدة و12959 حالة وفاة.

المصدر: "أ ب"

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