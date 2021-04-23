مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد أن بلادها ستنتج 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا خلال شهرين، و40 مليونا خلال العام الحالي.

وقالت عبر قناة "mbc مصر": "موضوع التطعيم الخاص بفيروس كورونا يعتبر تحديا كبيرا، خاصة أن الدول المصنعة تعطي الأولوية لتطعيم مواطنيها، وأن 50% من اللقاحات التي أنتجت ذهبت إلى دولتين فقط".

وأضافت: "لذلك كان تعدد مصادر اللقاح للدولة المصرية أمرا مهما جدا، وتعاقدت على 100 مليون جرعة، بينها 40 مليون جرعة من منظومة "كوفاكس" الخاصة بتوزيع اللقاح حول العالم".

وتابعت: "كان أمرا مهما العمل على ملف التصنيع، وعملنا على ذلك مع شركة "سينوفاك" الصينية، وجرى توقيع اتفاقيتين، الأولى خاصة بالتصنيع المحلي، والأخرى خاصة بنقل التكنولوجيا، كون الأمر مستقبليا لن ينفع أن نقف في طابور الدول التي ترغب في الحصول على اللقاح".

وأشارت مشيرة إلى أن مصر دولة كبيرة ولديها قدرات كبيرة وبالتالي لا يجب أن تنتظر في الطابور من أجل تطعيم مواطنيها.

وبصدد مكافحة الفيروس والتطعيم ضده في مصر، أكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في بيان أصدره مؤخرا، أن موسكو أبرمت عقدا مع شركة "مينا فارم" المصرية للأدوية وشركة "ProBioGen" التابعة لها ومقرها في ألمانيا، يقضي بإنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في مصر سنويا في المرحلة الأولى.



وأشار البيان إلى أن "الطرفين ينويان إطلاق عملية نقل التقنية في المستقبل القريب من أجل الشروع في إنتاج اللقاح الروسي في مصانع الشركة المصرية بالقاهرة اعتبارا من الربع الثالث من العام الجاري".

ناصر حاتم القاهرة

المصدر: RT