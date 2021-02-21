مصر: هدفنا توفير 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أكدت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، على أن الدولة تعمل على توسيع دائرة الحصول على لقاحات فيروس كورونا.

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وقالت الوزيرة اليوم الأحد إن الهدف هو الحصول على 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وقد تم الاتفاق مع التحالف الدولي للقاحات على توفير 40 مليون جرعة.

وأوضحت زايد خلال مؤتمر صحفي، أنه سوف يتم إنشاء مركز لتلقى اللقاحات في كل محافظة، مشددة على أن الوزارة سوف تتابع حالة كل مواطن يحصل على اللقاح، وسوف تستلم مصر خلال العام الجاري 40 مليون جرعة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنها تتابع المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل، منوهة بأنه يجري التأكد من جودة وفعالية الخدمات الصحية المقدمة، وجار إعداد 5 محافظات من أجل البدء فيها تجهيزها ضمن المرحلة الثانية للتأمين الصحي.

المصدر: اليوم السابع