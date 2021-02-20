 
مباشر

مصر تسجل 600 إصابة و48 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 600 إصابة و48 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ptit

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم السبت تسجيل 600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة نزولا من 610 حالات إصابة و49 وفاة يوم الجمعة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان، إن "إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 177543 حالة من ضمنهم 137294 حالة تم شفاؤها، و 10298 حالة وفاة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا