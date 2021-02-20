مصر تسجل 600 إصابة و48 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم السبت تسجيل 600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة نزولا من 610 حالات إصابة و49 وفاة يوم الجمعة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان، إن "إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 177543 حالة من ضمنهم 137294 حالة تم شفاؤها، و 10298 حالة وفاة".

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي #فيروس_كورونا إلى 137294 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 600 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 48 حالة وفاة pic.twitter.com/N0NhrNojcG — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) February 20, 2021

المصدر: RT