الأسير الصحفي الفلسطيني علاء الريماوي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم السبت، أن الأسير الصحفي علاء الريماوي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي ضد اعتقاله التعسفي.

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وأوضحت الهيئة، أن الأسير الريماوي يقبع حاليا في مركز توقيف عصيون جنوبي بيت لحم بظروف قاسية.

ولفتت الى أن قوة إسرائيلية اقتحمت منزل الريماوي في رام الله صباح الأربعاء الماضي، واعتقلته، وأبلغ زوجته حينها أنه دخل إضرابا عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.

ويعمل الريماوي مراسلا لقناة "الجزيرة مباشر" ومديرا لموقع "جي ميديا" الإعلامي، وهو أسير سابق أمضى في السجون الإسرائيلية أكثر من 10 أعوام، جزءا منها في الاعتقال الإداري.

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المصدر: RT

يافا ستيتي