إسرائيل تفرج عن الصحفي الفلسطيني علاء الريماوي

أفرجت إسرائيل عن الصحفي الفلسطيني علاء الريماوي واشترطت عليه عدم ممارسة عمله لشهرين، حسبما ذكرت عائلة الصحفي.

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن عائلة الريماوي، اليوم الجمعة، بأن "إطلاق سراحه تم ليلة الأربعاء في اليوم الأول من عيد الأضحى، ومن ضمن الشروط التي فرضتها عليه المحكمة أن يوقف عمله الصحافي لمدة شهرين ويمتنع عن الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام".

واحتجزت إسرائيل الصحفي علاء الريماوي، رئيس تحرير قناة "القدس" الفضائية لمدة 23 يوما بعد اعتقاله بتهمة "التحريض على العنف". واعتقلت معه ثلاثة صحافيين آخرين، وتم الإفراج عنهم بعد عشرة أيام، في حين ظل الريماوي معتقلا.

إقرأ المزيد

وكان وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد أصدر الشهر الماضي قرارا بإدراج قناة "القدس" على قائمة "المنظمات الإرهابية".

المصدر: فرانس برس