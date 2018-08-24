 
مباشر

إسرائيل تفرج عن الصحفي الفلسطيني علاء الريماوي

أخبار العالم العربي

إسرائيل تفرج عن الصحفي الفلسطيني علاء الريماوي
facebook.com/weareallalaaremawi
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kp0k

أفرجت إسرائيل عن الصحفي الفلسطيني علاء الريماوي واشترطت عليه عدم ممارسة عمله لشهرين، حسبما ذكرت عائلة الصحفي.

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن عائلة الريماوي، اليوم الجمعة، بأن "إطلاق سراحه تم ليلة الأربعاء في اليوم الأول من عيد الأضحى، ومن ضمن الشروط التي فرضتها عليه المحكمة أن يوقف عمله الصحافي لمدة شهرين ويمتنع عن الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام".

واحتجزت إسرائيل الصحفي علاء الريماوي، رئيس تحرير قناة "القدس" الفضائية لمدة 23 يوما بعد اعتقاله بتهمة "التحريض على العنف". واعتقلت معه ثلاثة صحافيين آخرين، وتم الإفراج عنهم بعد عشرة أيام، في حين ظل الريماوي معتقلا.

إقرأ المزيد
الصحفي الفلسطيني الأسير علاء الريماوي صحفي فلسطيني معتقل يضرب عن الطعام

وكان وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد أصدر الشهر الماضي قرارا بإدراج قناة "القدس" على قائمة "المنظمات الإرهابية".

المصدر: فرانس برس

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بشكل مفاجئ.. قادة أكبر 3 تنظيمات إرهابية يظهرون من جديد!