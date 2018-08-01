صحفي فلسطيني معتقل يضرب عن الطعام

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء، أن صحفيا فلسطينيا تعتقله إسرائيل أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام، رفضا لاعتقاله على خلفية عمله الصحافي.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن الصحفي علاء الريماوي (40 عاما) من رام الله، يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ اعتقاله قبل يومين مع ثلاثة صحافيين آخرين.

وبحسب البيان، فإن الريماوي يتعرض للتحقيق في معتقل "عوفر" الإسرائيلي الواقع في الضفة الغربية، ومن المتوقع أن تُعقد له جلسة محاكمة يوم الخميس.

واعتقل الجيش الإسرائيلي الريماوي و3 صحافيين آخرين جميعهم يعملون لدى قناة "القدس" الفضائية التي تبث من لبنان بعد مداهمة منازلهم في رام الله، وجرت عملية الاعتقال بعد قرار إسرائيلي بحظر عمل "قناة القدس" في إسرائيل ومدينة القدس بتهمة "التحريض".

ويأتي ذلك، فيما ذكرت مصادر حقوقية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل فجر الأربعاء الصحافي محمد أنور منى (36 عاما) بعد مداهمة منزله في نابلس، ويرفع ذلك عدد الصحافيين الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل إلى 33 صحافيا، وفق وزارة الإعلام في السلطة الفلسطينية.

المصدر: نادي الأسير الفلسطيني