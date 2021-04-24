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مصر تدين أعمال العنف والتحريض لجماعات يهودية متطرفة في القدس

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مصر تدين أعمال العنف والتحريض لجماعات يهودية متطرفة في القدس
Reuters
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عبرت مصر عن إدانتها لأعمال العنف والتحريض التي قامت بها مجموعات يهودية متطرفة استهدفت الفلسطينيين من سكان البلدة القديمة في القدس الشرقية، مما أسفر عن إصابة العشرات منهم.

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وأعربت مصر عن بالغ قلقها من تصاعد وتيرة الاعتداءات والأعمال الاستفزازية تجاه المقدسيين منذ بداية شهر رمضان.

وأكدت الحكومة المصرية، ضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين والكف عن كل ما من شأنه المساس بحق المصلين في الوصول بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك، وكذلك وقف أية انتهاكات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

المصدر: اليوم السابع

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