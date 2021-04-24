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أجندة زيارة ظريف إلى بغداد

أخبار العالم العربي

أجندة زيارة ظريف إلى بغداد
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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يصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم الاثنين المقبل، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

ووفقا لمصدر عراقي تحدث لـRT، فإن "ظريف سيصل بغداد يوم الاثنين المقبل قادما من قطر التي سيزورها يوم غد الأحد".

وأضاف، أن "ظريف سيلتقي في بغداد رؤوساء الجمهورية والوزراء والبرلمان، بالإضافة إلى نظيره فؤاد حسين".

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وأشار المصدر، إلى أن "الزيارة ستبحث دور العراق في التقارب بين إيران والسعودية، وبعض التفاصيل عن الاجتماع الثاني بين البلدين المقرر عقده قريبا في بغداد".

وبين، أن "الزيارة لن تكون بعيدة عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية في فيينا، وقد تتضمن رسالة من طهران إلى واشنطن بشأن صراعهما داخل العراق".

 

المصدر: RT

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