بمساعدة السعودية.. اليونان تضبط 4.3 طن حشيش قادمة من لبنان (فيديو)

أعلنت السلطات اليونانية أنها تلقت مساعدة من مديرية مكافحة المخدرات في السعودية، أدت لضبط نحو 4 أطنان من الحشيش مخبأة في شحنة من آلات صنع الحلويات، كانت متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا.

وتكللت جهود السلطات اليونانية بالنجاح في ضبط 4.3 طن من الحشيش داخل حاوية بعد المساعدة السعودية، عطفا على المعلومات التي تلقتها فرقة الجرائم المالية في اليونان والواردة من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

وكانت الحاوية قد وصلت من لبنان إلى ميناء بيرايوس الرئيسي في اليونان، واحتوت على ثلاث آلات لصنع "الكب كيك"، وكان مقررا نقلها بالسكك الحديدية في 20 أبريل الجاري عبر مقدونيا الشمالية وصربيا والمجر إلى براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا، إلا أن الضربة الاستباقية للسلطات اليونانية بمداهمة الحاوية في 16 أبريل أحبطت تهريبها.

وأعلنت السلطات اليونانية أن القيمة السوقية لشحنة الحشيش المخدر تقدر بنحو 33 مليون يورو، ويجري حاليا التحقيق في القضية.

المصدر: عكاظ