حكومة إقليم كردستان تقاضي قناة عراقية تزعم وجود مركز إسرائيلي في الإقليم

جددت حكومة إقليم كردستان، نفيها وجود أي مركز إسرائيلي داخل أراضيها، مؤكدة أنها ستقيم دعوى قضائية ضد القناة التلفزيونية التي روجت لتلك المزاعم.

ودعا المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل إلى "فتح تحقيق شفاف وإرسال لجنة فوراً لتحديد موقع المركز الإسرائيلي المزعوم، لكي يتم وضع حد لهذه الاتهامات الكاذبة والباطلة والخطيرة".

وقال إن التقرير الذي نشرته قناة آفاق الفضائية "مفبرك وتم إعداده من وحي الخيال لا أكثر، في محاولة لتضليل الرأي العام والتشهير بإقليم كردستان والسعي لإلصاق تهمة سمجة طالما نفيناها، وأكدنا حينها ونؤكد الآن بأنه لا وجود لأي إسرائيلي أو مركز إسرائيلي في إقليم كردستان".

وأضاف: "الجهات المغرضة تدرك هذه الحقيقة وتعي ذلك تماما، إلا أنها مصرة على الترويج لسياساتها العدائية. وعليه فإن حكومة إقليم كودستان ستلجأ إلى إقامة دعوى قضائية ضد هذه القناة".

المصدر: "رووداو"