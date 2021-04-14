حكومة كردستان تكشف حقيقة "استهداف مركز للموساد في الإقليم"

نفت حكومة إقليم كردستان العراق، الأخبار المتداولة حول الهجوم على مؤسسة استخبارية إسرائيلية في الإقليم، مؤكدة أن نشر أخبار مماثلة يستهدف العملية السياسية في الإقليم.

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وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، في بيان إن "مؤسسات إعلامية عدة في المنطقة تداولت تقارير زعمت فيها استهداف مركز للمعلومات والأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية ومقتل وجرح عدد من العاملين فيه".

وأضاف المتحدث أنه "ردا على ما نشر .. نؤكد بأن هذه التقارير عارية عن الصحة تماما، وإن هذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها إقليم كردستان بوجود مركز خاص بالمخابرات الإسرائيلية على أراضيه، ونعتقد أن غاية نشر تقارير كهذه، استهداف تآمري واضح ضد إقليم كردستان وعمليته السياسية".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أفادت نقلا عن مصادر بأن مجموعة مجهولة الهوية قامت باستهداف مركز معلومات وعمليات خاصة تابع للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان، وأضافت المصادر نفسها أن الهجوم نتج عنه مقتل وإصابة عدد من القوات الإسرائيلية.



المصدر: رووداو