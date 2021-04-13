قائد عسكري عراقي يعلق على أنباء استهداف مركز للموساد شمالي البلاد

علق قائد عسكري عراقي رفيع، اليوم الثلاثاء، على معلومات استهداف مركز معلومات اسرائيلي شمالي العراق.

وقال القائد العسكري لـRT: "لم نسمع بهكذا معلومات، ولا يوجد حتى اللحظة ما يؤكدها. يبدو أن هناك شيئا ما غير دقيق في نقل هذه المعلومة".

ولم يدل القائد العسكري بمزيد من التفاصيل.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر غير رسمية بأن مجموعة مجهولة الهوية قامت باستهداف مركز معلومات وعمليات خاصة تابع للموساد الإسرائيلي في شمال العراق.

المصدر: RT