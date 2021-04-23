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الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد وشركة "أرامكو" بطائرات مسيرة

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد وشركة
RT
المتحدث باسم حركة "أنصار الله" يحيي سريع
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أعلن الحوثيون فجر الجمعة عن تنفيذ عمليتين هجوميتين الأولى استهدفت قاعدة الملك خالد في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين، والثانية استهدفت شركة "أرامكو" في جيزان بطائرة مسيرة.

وقال المتحدث باسم حركة "أنصار الله" يحيي سريع إن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بثلاث طائرات مسيرة منها طائرتان نوع "قاصف 2K" استهدفت مواقع مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

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وأفاد بأنهم استهدفوا موقعا عسكريا مهما وأن الإصابة كانت دقيقة.

وأضاف أن الهجوم الثاني والذي تم بطائرة "صماد 3" استهدف شركة "أرامكو" في جيزان وكانت الإصابة دقيقة.

وأشار إلى أن الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار الشامل على اليمن.

وفي ساعة مبكرة من صباح الجمعة قال التلفزيون الرسمي السعودي إن التحالف بقيادة السعودية اعترض طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون صوب المنطقة الجنوبية بالمملكة ومدينة خميس مشيط.

المصدر: RT + وكالات

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