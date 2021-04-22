التحالف العربي يعترض طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب جنوب المملكة

أفاد التلفزيون السعودي مساء يوم الخميس بأن التحالف العربي بقيادة الرياض، اعترض 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب جنوب المملكة.

وأشار التحالف في بيان له، إلى أن "الطائرة الأولى أطلقت على المناطق الجنوبية للملكة، مؤكدا أن المسيرة الثانية أطلقت بالتحديد تجاه منطقة خميس مشيط، والثالثة باتجاه جازان".

وشدد التحالف على أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأوضح التحالف أن محاولات الجماعة العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكثف "أنصار الله" في الأسابيع الأخيرة هجماتهم ضد السعودية، بالتزامن مع الهجوم العسكري الذي شنه الحوثيون في مسعى لإحكام السيطرة على محافظة مأرب اليمنية.

المصدر: وكالات