ليبيا تتخذ إجراءات فورية لتأمين حدودها مع التشاد

أمر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، باتخاذ إجراءات فورية لتأمين الحدود الليبية الجنوبية مع تشاد والتعامل مع أي أهداف معادية.

وإثر مقتل الرئيس التشادي، إدريس ديبي، دعا مجلس النواب الليبي جميع الجهات المختصة بحماية البلاد وأمنها، مثل المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقيادة العامة، وحكومة الوحدة الوطنية، إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لتأمين وحماية البلاد وحدودها الجنوبية".

وقال، في بيان أمس الثلاثاء، إنه يتابع الأحداث المتسارعة التي تمر بها تشاد، وما قد يترتب عليها من زعزعة الأمن أو عمليات نزوح في المنطقة.

وطالب المجلس اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" بالإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية لضمان أمن واستقرار البلاد، وتأمين حدودها وصون سيادتها.

وأعلن الجيش التشادي أمس الثلاثاء، وفاة الرئيس إدريس ديبي إيتنو، متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين في شمال البلاد.

المصدر: الأناضول + بوابة الوسط