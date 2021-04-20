تغييرات كبيرة في هيئة السكك الحديدية بمصر بعد حادث قطار طوخ

أصدر وزير النقل المصري كامل الوزير قرارا بتعيين مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لمدة عام.

إقرأ المزيد

كما قرر الوزير المصري، اليوم الثلاثاء، تعيين أشرف محمد رسلان شلبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر السابق، في وظيفة مستشار الوزير لشؤون السكك الحديد.

وفيما يلي بقية التعيينات:

- تعيين شعبان محمود محمد موسى رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديد.

- يكلف محمد عامر عبد العزيز، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع المشروعات الهندسية والتطوير بالقيام بمهام وظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع الخدمات المشتركة وذلك بجانب عمله.

- يندب عماد أسعد غبريال عبد الملاك، رئيس الإدارة المركزية لمنشآت الهيئة بقطاع الخدمات المشتركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعمل رئيسا للإدارة المركزية لشئون المنطقة الوسطى بقطاع البنية الأساسية بالهيئة وذلك لمدة سنة.

- تكليف مصطفى محمد مصطفى شاهين، للعمل رئيسا للإدارة المركزية للإشارات والاتصالات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

- تكليف مجدي عبد المنعم الصباغ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع الخدمات المشتركة، بوظيفة استشاري قطاع بالهيئة.

- تكليف سامي محمد عفيفي شلبي، مدير عام ورش الجرارات بفرز القاهرة بقطاع الصيانة والدعم الفني بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بوظيفة مستشار رئيس الهيئة.

- تكليف حسين رشيدي محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع البنية الأساسية.

- يندب سامي عبد الفتاح عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة للمناطق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، لوظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني.

وأشار بيان وزارة النقل المصرية إلى أن الهدف من هذه القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في قيادات الهيئة، وإنما جاء لطبيعة المرحلة القادمة التي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديد.

المصدر: RT