عودة حركة القطارات في الاتجاهين بمنطقة حادث قطار طوخ في مصر

عادت حركة القطارات لوضعها الطبيعي في محافظة القليوبية المصرية، عقب إصلاح خط السكة الحديدية الذي شهد حادث قطار طوخ يوم أمس الأحد.

ومر أول قطار على السكة الحديد من مكان الحادث عقب عملية الإصلاح واستبدال القضبان القديمة بأخرى جديدة، مع الاستمرار في كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة وفرض طوق أمني بالمنطقة.

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كما مر قطار قادم من القاهرة على القضبان الجديدة التي تم تركيبها اليوم، لتعود الحركة لوضعها الطبيعي عقب إصلاح خط السكة الحديدية واستبدال القضبان بأخرى جديدة.

المصدر: RT