وسائل إعلام مصرية: ارتفاع عدد الضحايا في حادث قطار طوخ إلى 16 قتيلا
Reuters ANF/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q7u5
أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد القتلى في حادث قطار طوخ إلى 16، فيما تم تسجيل نحو 100 جريح.
وتباينت أرقام حصيلة ضحايا الحادث، في حين نقلت مواقع أن عدد المتوفين بلغ حتى الآن 16 شخصا.
ونقل موقع "الفجر" عن مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان قوله إن الحادث أسفر عن وقوع 12 حالة وفاة و97 إصابة حتى الآن.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كلف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة "للوقوف على أسباب" حادث القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة اليوم الأحد.
المصدر: وسائل إعلام مصرية