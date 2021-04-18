 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام مصرية: رئيس هيئة سكك الحديد يقدم استقالته بعد حادث القطار في طوخ

وسائل إعلام مصرية: ارتفاع عدد الضحايا في حادث قطار طوخ إلى 16 قتيلا

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام مصرية: ارتفاع عدد الضحايا في حادث قطار طوخ إلى 16 قتيلا
Reuters ANF/
حادث قطار طوخ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q7u5

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد القتلى في حادث قطار طوخ إلى 16، فيما تم تسجيل نحو 100 جريح.

إقرأ المزيد
السيسي يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار القاهرة-المنصورة
السيسي يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار القاهرة-المنصورة

وتباينت أرقام حصيلة ضحايا الحادث، في حين نقلت مواقع أن عدد المتوفين بلغ حتى الآن 16 شخصا.

ونقل موقع "الفجر" عن مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان قوله إن الحادث أسفر عن وقوع 12 حالة وفاة و97 إصابة حتى الآن.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كلف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة "للوقوف على أسباب" حادث القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة اليوم الأحد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا